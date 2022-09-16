Журналист «Прессбола» задержан на 10 суток

Журналист спортивного издания «Прессбол» Андрей Ильеня был задержан 14 сентября и в настоящее время находится на Окрестина.

Об этом сообщил спортивный обозреватель Николай Иванов.

«Журналист «Прессбола» Андрей Ильеня сейчас на Окрестина. Задержан 14 сентября на 10 суток», - сообщил Иванов в телеграм-канале (https://t.me/pro100ivanov).

Он не уточняет статус Ильени, но срок в 10 суток указывает на меру пресечения по уголовной статье.

Андрей Ильеня работает комментатором на матчах чемпионата Беларуси и ведет репортажи на белорусском языке.