Последнее обновление: 23.09.2022 10:39

В Минске начался суд над редактором ”Ежедневника"

Минский городской суд 23 сентября начал рассмотрение уголовного дела журналиста, редактора ”Ежедневника" Сергея Сацука.

Дело рассматривает судья Светлана Бондаренко, отправившая за решетку журналиста TUT.by Екатерину Борисевич за материал о смерти Романа Бондаренко.

Сацук обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 430 (получение взятки), ч. 2 ст. 130 (разжигании иной социальной розни), ч. 2 ст. 426 (превышение власти либо служебных полномочий).

Редактор «Ежедневника» был задержан 8 декабря 2021 года после обыска и допроса в Следственном комитете и до настоящего момента содержится в СИЗО №1 Минска.

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