Белорусские правозащитники признали политзаключенными двух задержанных журналистов

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными журналистов Ивана Муравьева и Евгения Меркиса.

Иван Муравьев был задержан 29 августа 2022 года сотрудниками Следственного комитета в Минске. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (участие в экстремистском формировании). По данному обвинению журналисту грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет. На данный момент Иван Муравьев находится в СИЗО №1 г. Минска.

Иван Муравьев – журналист, оператор и фотограф, который ранее уже задержался в августе 2020 года.

13 сентября 2022 г. в Гомеле во второй половине дня прошел обыск в квартире журналиста Евгения Меркиса, после чего у него изъяли носители информации, а потом Евгений был задержан.

Евгению Меркису предъявили обвинение по ст. 361-4 Уголовного кодекса Республики Беларусь (содействие экстремистской деятельности). По данной статье журналист может быть наказан ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Евгений Меркис – журналист, освещавший акции протеста после президентских выборов 2020 г. Его неоднократно задерживала милиция, через суды штрафовала и отправляла на сутки. После признания ряда независимых СМИ экстремистскими формированиями, Евгений занимался краеведческой деятельностью.

Правозащитники требуют немедленного освобождения Ивана Муравьева и Евгения Меркиса и прекращения в отношении их уголовного преследования, а также немедленного прекращения репрессий и освобождения всех политических заключенных.

Число политзаключенных в Беларуси составляет 1343 человека.