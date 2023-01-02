Суд по «делу TUT.ВY» начнется 9 января

Судебный процесс по «делу портала TUT.BY» стартует 9 января в Минском городском суде за закрытыми дверями, сообщают белорусские правозащитные организации.

По делу проходят пять человек. Экс-гендиректор Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова. Журналистам Ольге Лойко, Елене Толкачевой и юристу Екатерине Ткаченко ранее изменили меру пресечения.

Они обвиняются по четырем статьям УК: ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, сборов), ст. 130 (возбуждение вражды), ст. 361 (Призывы к санкциям, иные действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности РБ) и ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).