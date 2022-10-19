Рига пожертвует 200 тысяч евро на дизель-генераторы для Киева

В среду, 19 октября, городской совет Риги принял решение о выделении 200 тысяч евро на общую поддержку украинского общества.

Как сообщает портал Delfi, 10 октября в городской совет Риги поступило письмо от киевской мэрии, в котором содержалась просьба передать срочно необходимые вещи для обеспечения электро- и теплоснабжения гражданского населения - преимущественно обогреватели и дизель-генераторы.

Рига является городом-побратимом Киева.

Помощь необходима в связи с тем, что в течение последних нескольких недель ракетные обстрелы РФ в основном направлены на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Киева и других городов с целью прекращения поставок тепла и электроэнергии гражданскому населению.

Рижские власти передадут средства фонду Ziedot.lv, который обеспечит закупку и доставку дизель-генераторов в Киев. Предоставленная Ригой помощь будет направлена исключительно на поддержку гражданского населения столицы Украины и не будет использоваться в военных целях.