Глава Совбеза РБ призывает родителей отправлять детей в армию

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, выступая перед коллективом «Беларуськалия», заявил, что никакой мобилизации в Беларуси не планируется, но призвал родителей отправлять детей в армию, чтобы они (дети) «морально крепли».

По его словам, все призывные мероприятия носят плановый характер.

«Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв. Отправляйте своих детей, чтобы они морально крепли, набрались опыта, самостоятельности, возмужали. Армия, которая сегодня у нас существует, — небольшая, компактная. Она одна из самых небольших на постсоветском пространстве по количественному составу. И она предназначена для того, чтобы локализовать те военные угрозы, риски, вызовы, которые сегодня исходят от наших, к сожалению, соседей», - сказал Вольфович.