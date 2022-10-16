Последнее обновление: 16.10.2022 19:02

Власти Беларуси заявили о захвате «террористов из BYPOL»

Белорусское госТВ в воскресенье сообщило о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке диверсий.

Утверждается, что задержанные были завербованы представителями объявленной террористической организации ВYPOL, а задания по закладке бомб получали от чат-бота в одном из каналов в Telegram.

Как заявил в эфире телеканала замминистра МВД Геннадий Казакевич, "инициатива ВYPOL является проектом западных спецслужб, щедро финансируемым и продвигаемым долгое время" и «предполагает насильственное свержение государственной власти в республике», а "участники незаконных воинских формирований, в том числе в рамках этого проекта, проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины".

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