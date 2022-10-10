Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

Лукашенко поставил задачу не допустить войны на территории Беларуси

Лукашенко поставил перед ВС РБ задачу не допустить войны на территории Беларуси.

"… мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было", - потребовал Лукашенко.

"Уже люди нутром почуяли: "Что-то там неладное, напряжение и прочее". А что делать, а как делать? Еще раз повторяю: каждому на своем месте заниматься своим делом. Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется", - также сказал он.

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