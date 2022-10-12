КГБ сообщил о 300 подготовленных боевиках для вторжения в Беларусь

Иностранные спецслужбы якобы подготовили "от 100 до 300 боевиков" для "вооруженного вторжения" на территорию Беларуси.

Таким заявлением вечерний телеэфир белорусского ТВ шокировал глава КГБ Иван Тертель. Он утверждает, что "подготовкой боевиков" занимаются иностранные инструкторы в Украине, Польше и Литве.

"Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников", - сказал Тертель.

За этим стоят "ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, которые стоят за спецслужбами стран-сателлитов", заверил глава КГБ.

Он предупредил «от 100 до 300 боевиков» расправой в случае их захода на территорию Беларуси: "С агрессорами разговор короткий: практика пресечения терактов с помощью огнестрельного оружия будет продолжена. Любой заход на нашу территорию для деструктивных сил будет последним".