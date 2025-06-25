В Минск с официальным визитом прибыл президент Кубы

Лукашенко 25 июня проведет в Минске переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который находится с официальным визитом в Беларуси, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко и Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят шаги по дальнейшему укреплению двустороннего диалога с акцентом на развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Они также рассмотрят вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран на многосторонних площадках.

Программой официального визита президента Кубы в Беларусь запланировано посещение предприятий машиностроительной и фармацевтической отраслей, а также участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета, которые пройдут 26-27 июня.

Куба — одна из бедных стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Экономическая ситуация на Кубе в 2025 году остается крайне напряженной. По последним данным, уровень инфляции в мае составил 16,4%.

Среди ключевых проблем — дефицит товаров первой необходимости, включая продукты питания, медикаменты и топливо. Несмотря на попытки регулировать цены, многие товары доступны только на черном рынке, где стоимость значительно выше официальной. Также наблюдается высокий государственный долг — около 119% ВВП, и отрицательное сальдо бюджета на уровне -11,1% ВВП.

Политическая система Кубы представляет собой социалистическую однопартийную республику, в которой ведущую и направляющую роль играет Коммунистическая партия (КПК).