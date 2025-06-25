Сейм Литвы разрешил вводить национальные экономические санкции против Беларуси

Сейм Литвы принял окончательное решение разрешить правительству вводить национальные экономические санкции против Беларуси и России. Об этом пишет LRT.

За соответствующие изменения в закон проголосовали 93 депутата, еще двое воздержались.

В поправках к закону "Об ограничительных мерах из-за военной агрессии против Украины", подготовленных МИД Литвы, предусмотрено, что правительство страны сможет формировать списки лиц и компаний, на которые будут распространяться санкции.

Кроме того, документ предусматривает, что имущество подсанкционных лиц или компаний может быть заморожено, а также введены секторальные ограничения.

Санкции будут применяться в случае, если лица или компании поддерживают войну, нарушают территориальную целостность Украины или участвуют в репрессиях против оппозиции России или гражданского общества.

В то же время документом предусмотрены исключения, касающиеся денег, необходимых для приобретения продуктов, лекарств и других необходимых товаров или услуг.

Секторальные санкции призваны запретить импорт технологий, услуг и программного обеспечения из Беларуси и России, а также экспорт этой продукции для использования белорусскими или российскими вооруженными силами.

При этом такие ограничения не будут применяться в случаях, когда услуги необходимы для фармацевтических, медицинских или гуманитарных целей.

МИД республики также предлагает вводить дополнительные ограничения, если будет установлено, что определенные сектора экономики Беларуси или России используются для поддержки войны, модернизации армии, усиления военно-промышленного комплекса или угрожают национальной безопасности Литвы, в частности, через информационные манипуляции.