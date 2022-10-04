Лукашенко поручил военкоматам уточнить списки военнообязанных и обучать резервистов

В Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию, заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности, но потребовал от военкоматов уточнить списки военнообязанных.

"Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет», - сказал Лукашенко.

"Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне". Я несколько раз подчеркивал, что мы четырежды как минимум, уже в пятый раз, наверное, модернизируем свои Вооруженные Силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается»…

"Предупреждаю военных, особенно через вас военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влезать в существо вопроса - это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», - отметил пенсионер.

«Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах", - потребовал Лукашенко.

"Еще раз подчеркиваю: кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал… Разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали", - уточнил он.

Он также потребовал обучения резервистов.

"Да, провели в России мобилизацию, да, призвали людей. Но многие из них забыли, что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог случится что, свою семью", - подчеркнул Александр Лукашенко.

«Цель ВС Беларуси и силовиков - защитить свою землю и государство. Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть. Если бы в 2020 году здесь не выстояли, под Смоленском стояли бы другие вооруженные силы. И где были бы мы, прежде всего вы - люди в погонах, - ответ долго искать не надо. Понятно, где бы мы были. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. И прежде всего учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться».

Он призвал не обращать внимания на то, что скажут в этой связи: "Ах, мы там начали проверку в каком-то военкомате наших резервистов… Проверяли и будем проверять! Но это не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если не дай бог что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом и свою землю".