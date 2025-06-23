Глава МИД Литвы не видит оснований для смягчения санкций в отношении Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не видит оснований для пересмотра санкций в отношении Беларуси.

«Это направление, по которому должен идти Лукашенко, прежде чем мы сможем рассматривать вопрос о пересмотре санкционной политики. Литва находится в санкционном режиме Европейского союза, у нас также есть свои меры. На сегодня я не вижу никаких оснований что-либо пересматривать», - сказал Будрис в воскресенье журналистам в Вильнюсе.

По его словам, для начала обсуждения возможного смягчения или отмены санкций власти Беларуси должны освободить всех политзаключенных.

«Мы помним причины, по которым санкции были введены — освобождать нужно не одного-двух, а всех заключенных, прекратить сажать новых, и только тогда мы сможем говорить о чем-то серьезно», - отметил Будрис, которого цитируют литовские медиа.

«Да, это символично, и на человеческом, гуманном уровне невозможно не растрогаться, когда после пяти лет люди наконец возвращаются к своим семьям. Да, это трогательно, важно, но не забываем суть. А суть — это тысячи политических заключенных, которые все еще находятся в тюрьмах в Беларуси», - подчеркнул он.

Как сообщалось, в субботу, 21 июня, из белорусских тюрем вышли 14 политзаключенных - 5 граждан Беларуси, 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.