Администрация Трампа вернула уволенных сотрудников в Совет нацбезопасности

Белый дом приступил к увеличению штата Совета национальной безопасности, отменив прежнюю политику президента США Дональда Трампа по его сокращению, на фоне погружения США в череду внешнеполитических кризисов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.

Отмечается, что набор в Совет национальной безопасности (СНБ) осуществляется по указанию госсекретаря Марко Рубио. С мая он также исполняет обязанности советника президента США по национальной безопасности. Рубио занял эту должность после ухода в отставку Майка Уолца, в прошлом возглавлявшего СНБ.

Большая часть Совета была распущена после ухода Уолтца, поскольку Трамп стремился свести к минимуму его роль в принятии внешнеполитических решений.

Согласно источникам, некоторым людям, которые были уволены в начале этого года, предложили вернуться.

Этот шаг сигнализирует о том, что администрация ищет помощи в решении внешнеполитических проблем, включая напряженные отношения с Китаем, продолжающийся конфликт Израиля в Газе, последствия нападений США и Израиля на Иран и войну в Украине.

По словам одного из сотрудников, после того как в мае Белый дом уволил многих сотрудников СНБ, в нем осталось всего несколько десятков специалистов.

Вместе с тем один из собеседников Bloomberg описывает происходящее в СНБ как реструктуризацию ведомства, а не непосредственную реакцию на текущую политическую ситуацию.