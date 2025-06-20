Президент Чехии считает китайскую киберугрозу соизмеримой с российской

Президент Чехии Петр Павел считает, что Китай и Россия представляют одинаковые киберугрозы для Европы. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По его мнению, эти две страны находятся на одном уровне, когда речь идет о государственном хакерстве и шпионаже. Пекин и Москва "равны с точки зрения киберугрозы".

"Мы видели кибератаки с обеих сторон и почти на одном уровне", – сказал Павел.

В прошлом месяце Прага заявила, что ее министерство иностранных дел стало объектом "злонамеренной киберкампании" со стороны хакерской группы APT31, связанной с Министерством государственной безопасности Китая. В прошлом году эта группа столкнулась с подобными обвинениями со стороны США и Британии, а некоторые из ее членов попали под американские и британские санкции. Пекин отрицает эти обвинения.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал атаку "явным актом шпионажа", который облегчило то, что его министерство работает на устаревшей и уязвимой сетевой инфраструктуре.

Он подтвердил, что китайские злоумышленники сканировали несекретные документы, связанные с "азиатскими делами".

Чехия была активным европейским защитником Тайваня, который Пекин считает частью своей территории. В качестве шага, который подчеркнул поддержку Праги, Павел пообщался с тогдашним президентом Тайваня Цай Инвэнь в первый день его пребывания в должности в 2023 году, став первым избранным главой европейского государства, который сделал это.

Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что китайские усилия по шпионажу за его страной усиливаются, при этом основное внимание уделяется полупроводникам.