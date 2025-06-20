Последнее обновление: 20.06.2025 18:00

Иран не будет вести переговоры с США под израильским огнем

Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, "пока не прекратится израильская агрессия". Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи иранскому телевидению.

Заявление Арагчи прозвучало в преддверии встречи с министрами иностранных дел европейских стран в Женеве. На них Европа надеется проложить путь к возвращению в дипломатию по ядерной программе Ирана, сообщает Reuters.

Во встрече примут участие министры Франции, Великобритании, Германии и глава внешней политики Европейского Союза.

Двое неназванных дипломатов заявили Reuters, что европейские переговорщики должны пересказать Ирану, что США все еще открыты для прямых переговоров.

Но, по словам собеседников агентства, ожидания по поводу прорыва низкие.

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