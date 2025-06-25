Последнее обновление: 25.06.2025 13:58

Премьер-министр Армении сообщил о предотвращении госпереворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предотвращении госпереворота.

"Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти", - написал он в Telegram-канале, опубликовав заявление Следственного комитета.

Согласно информации, в настоящее время силовики обыскивают дом лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна. Он и его сторонники обвиняются в подготовке терактов с целью захвата власти.

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