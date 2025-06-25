Россия собирается ввести безвизовый режим с рядом стран Ближнего Востока и Азии

Россия собирается ввести безвизовый режим еще с рядом стран. Это следует из заявлений министра экономического развития Максима Решетникова.

По его словам, в апреле 2025 года было подписано соглашение об отмене виз с Оманом.

«На очереди — Иордания, Мьянма, Бахрейн, ряд других стран Ближнего Востока и Азии», - сказал Решетников, которого цитирует «Российская газета».

Кроме того, расширяется список стран, для граждан которых будет доступна электронная виза. В данный момент таких стран 64. При этом электронная виза станет многоразовой.

Россия, добавил министр, развивает и безвизовые групповые туристические обмены с некоторыми странами. Такие соглашения заключены с Китаем и Ираном, ведутся переговоры с Вьетнамом и Индией.