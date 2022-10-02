В мире число заражений коронавирусом превысило 623,52 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 623526420 (+257948 сутки) по данным Worldometer на 10:42 3 октября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6550822 (+838) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13435910 (-154948) человек, из них 39433 (-127) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 603539688 (+412058) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 98254659 (+6036) случаями заражения, Индия – 44597498 (+3011), Франция – 35475260 (+37453), Бразилия – 34721228 (+791) и Германия – 33386229 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Тайвань – 43285, Франция – 37453, Россия – 30085, Япония – 29492, Италия – 28906. Беларусь (-) – на 102 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1084893, Бразилия – 686366, Индия – 528701, Россия – 387468 и Мексика – 330131. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 96, Япония – 71, Бразилия – 62, Тайвань – 62, Южная Корея – 44. Беларусь – на 81 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.