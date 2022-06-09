Последнее обновление: 09.06.2022 18:05

Киев лишил Минск статуса города-побратима

Киевский горсовет принял решение о лишении Минска статуса города-побратима, решение поддержали 75 депутатов.

«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничто не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты на украинские города и села и осуществлялось вторжение российский войск», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

При этом, депутаты Киевского горсовета допускает восстановление побратимских связей с Минском «после украинской победы и освобождения беларусского народа от гнета» «авторитарного режима».

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