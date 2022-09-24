Не менее двух представителей Беларуси наблюдают на «референдумах» в Украине

Не менее двух представителей Беларуси выступят наблюдателями на проводимых Россией «референдумах» на оккупированных территориях Украины.

В частности, председатель общества «Знание» Вадим Гигин будет «наблюдать» за «референдумом» в самопровозглашенной «ЛНР». О его участии стало известно из его же комментария РИА «Новостям».

В свою очередь, ТАСС сообщил, председатель НКО «Русь молодая» Сергей Лущ будет «наблюдает» на одном из 12 участков, открытых в Севастополе.

ЦИК Беларуси опроверг участие своих представителей на референдуме о вхождении оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России.

«Каких-либо запросов для международного наблюдения в других государствах в последнее время не поступало», - заявила пресс-служба ЦИК.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что ведомству известны имена всех иностранных наблюдателей на «референдумах».

"Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути, они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украина", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также «точные адреса всех псевдоучастков, количество прикрепленных к ним псевдовыборщиков, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей».

Минреинтеграции Украины напоминает, что референдумы на временно оккупированных территориях являются абсолютно незаконными как по законам Украины, так и по международно-правовым документам. И призывает правоохранительные органы расследовать эти факты, включая легитимность въезда, пребывания и осуществления любой деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях.

"Обращаемся к иностранцам: все, кто осмелится потакать преступникам, сами становятся преступниками! Избежать ответственности не удастся!", - подчеркнули в министерстве.