Генассамблея ООН соберется для обсуждения аннексии РФ украинских территорий

Генеральная ассамблея ООН созвала срочное заседание в следующий понедельник для обсуждения объявленной Россией аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Генассамблеи Паулина Кубяк, сообщило агентство AFP.

На встрече 193 страны-члены ООН обсудят резолюцию по аннексии, которая сейчас готовится, после того, как Россия наложила вето на осуждение в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, сообщили дипломатические источники во вторник. Генассамблея соберется по просьбе Украины и Албании.