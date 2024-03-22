Последнее обновление: 22.03.2024 16:07

Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН о немедленном перемирии в Газе

Категории: Россия ООН

Россия и Китай наложили вето на предложенную Соединенными Штатами резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Представители России заблокировали вариант резолюции, который связывал немедленное прекращение огня с освобождением израильских заложников, которых удерживает палестинская группировка ХАМАС.

Постоянный представитель США в Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что отказ поддержать резолюцию говорит о том, что "Россия снова предпочитает заниматься политикой, а не двигаться вперед".

В проекте резолюции, которая не смогла набрать достаточно голосов, США впервые призвали к немедленному прекращению огня. Ранее Вашингтон выступал против подобных резолюций Совбеза.

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