Последнее обновление: 15.09.2022 13:46

Гутерриш обсудил с Путиным зерновое соглашение, ЗАЭС и войну в Украине

Категории: Россия ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в среду провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам генсека ООН, он обсудил с Путиным ряд вопросов, прежде всего, "зерновое соглашение" и перспективу экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Гутерриш утверждает, что препятствия для него до сих пор существуют.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обмена военнопленными. По словам президента РФ, которые привел Гутерриш, Москва не будет препятствовать визиту миссии по расследованию фактов ООН, которая направится в Еленовку, где в конце июля погибли более 50 украинских военнопленных.

Другой темой разговора была ситуация в Запорожской атомной электростанции, где недавно побывала миссия Международного агентства по атомной энергии.

"Мы еще очень далеко от завершения войны. Прекращение огня не видно. Я бы сказал неправду, если бы сказал, что это произойдет в ближайшее время", – сказал генеральный секретарь ООН позже в ответ на вопросы о перспективах войны.

В сообщении Кремля утверждается, что Путин и Гутерриш также обсудили "тему преступной деятельности украинских неонацистских формирований" и "подлое и жестокое убийство Дарьи Дугиной".

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