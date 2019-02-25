Россия выдвинула свою кандидатуру в СПЧ ООН на 2021-23 годы

Россия выдвинула свою кандидатуру на членство в СПЧ на 2021-2023 годы, в случае избрания будет способствовать беспристрастной работе Совета, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на открытии 40й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Российская Федерация выдвинула свою кандидатуру на выборах в СПЧ на 2021-2023 годы. В случае избрания в Совет мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы этот орган работал на беспристрастной, объективной и неполитизированной основе, стал площадкой для реального конструктивного сотрудничества всех заинтересованных сторон, действовал непредвзято на основе максимально широкого консенсуса", - сказал он.