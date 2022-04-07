Последнее обновление: 07.04.2022 18:50

Генассамблея ООН исключила Россию из Совета по правам человека

Категории: Россия ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека, поводом для резолюции о приостановке членства стали грубые нарушения прав человека в городе Буча.

93 страны-члена поддержали резолюцию, 24 проголосовали против, 58 – воздержались. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Генассамблею за вынесенное решение.

Вскоре после голосования Генассамблеи ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия сама выходит из Совета по правам человека сегодняшним числом.

Принятую резолюцию он назвал "неправомерным и политически мотивированным шагом".

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