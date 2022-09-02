Последнее обновление: 02.09.2022 08:51

В Минске начался суд над бывшим журналистом Белтелерадиокомпании Ксенией Луцкиной

В Минском городском суде 1 сентября начался суд на бывшим журналистом Белтелерадиокомпании Ксенией Луцкиной.

Ксения Луцкина обвиняется в сговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса), ей может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Рассматривать дело будет судья Татьяна Фальковская, сообщают белорусские правозащитники.

Ксения Луцкина до августа 2020 года работала в Белтелерадиокомпании. После президентских выборов присоединилась к забастовке сотрудников холдинга, а затем ушла с должности корреспондента телеканала "Беларусь 2" и вступила в основной состав Координационного совета.

Позднее Ксения говорила о том, что вместе с другими уволившимися журналистами они планируют создать "альтернативное телевидение" на YouTube. Запуск проекта, который развивался в том числе при участии «Пресс-клуба», должен был состояться в январе 2021 года.

Ксению задержали 22 декабря 2020 года в Минске. В течение четырех часов у нее дома проходил обыск: были конфискованы компьютер, телефон, флэшки и документы. С момента задержания она находится в СИЗО-1 Минска. Луцкина признана политзаключенной. 7 июля 2022 года ее дело было направлено в Верховный суд РБ.

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