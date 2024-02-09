ЕС про интервью Путина: Старая ложь, искажения и манипуляции

Пресс-секретарь Еврокомиссии, комментируя интервью Путина Такеру Карлсону, выразила сожаление, что Путину фактически предоставили платформу для манипуляций и распространения пропаганды, подкрепив ее хорошо известной ложью об Украине.

"Это опасная ложь, поскольку он использовал ее как так называемое объяснение для незаконной и неспровоцированной захватнической войны РФ против Украины, мирного соседа. Эта ложь уже стала непосредственной причиной огромных страданий, преступлений и зверств, совершенных против украинского народа Россией", – заявила Набила Массрали.

"Мы не увидели ничего нового в интервью Путина. Он повторил старую ложь, искажения и манипуляции, а также продемонстрировал очень враждебное отношение к Западу, что не является чем-то новым", – отметила она.

Она добавила, что Путин также в очередной раз продемонстрировал, что он не заинтересован в настоящих и значительных шагах навстречу миру, когда заявляет, что Россия будет бороться за свои интересы до конца.

"Если он действительно хочет бороться за интересы своей страны и российского народа, он должен начать с того, чтобы немедленно и без всяких условий вывести свои войска и технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах, и позаботиться об огромных проблемах, с которыми каждый день сталкивается российское общество", – резюмировала пресс-секретарь Еврокомиссии.