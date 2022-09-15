США ввели санкции против Кадырова и должностных лиц в Крыму

Минфин США объявил санкции против двух десятков граждан РФ, в том числе лидера Чечни Рамзана Кадырова с семьей, омбудсмена по правам детей, чиновников в оккупированном Крыму и воюющих на стороне РФ.

Под санкции попали 22 человека и две компании. Среди них – Мария Львова-Белова, уполномоченная президента по правам человека, на которую налагаются санкции за реализацию политики принудительного вывоза в Россию тысяч украинских детей, их усыновления и предоставления российского гражданства.

Также США наложили новые санкции на лидера Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи – за роль Кадырова в войне РФ против Украины. Кроме него, санкции налагаются на его троих жен, трех взрослых дочерей и двоюродного брата Ибрагимова Турпала-Али, занимавшего в Чечне много важных должностей и считающегося причастным к убийствам.

Под санкции попала также компания Firdaws – чеченский бренд одежды, принадлежащий Айшат Кадыровой.

В санкционном списке также Алексей Михалков и Ян Петровский, лидеры неонацистской паралимилитарной группировки "Русич", участвующие в войне против Украины еще с начала агрессии, а также сама организация.

Под санкции попали также полдесятка назначенных Россией прокуроров и судей в оккупированном Крыму и один сотрудник ФСБ.