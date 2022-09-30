США обвинили российского олигарха Дерипаску в нарушении санкций

Министерство юстиции США в четверг обнародовало обвинительный акт, в котором Дерипаску и двух его сообщников - гражданку США Ольгу Шрики и гражданку России Наталью Бардакову - обвиняют в сговоре с целью нарушения американских санкций, введенных против олигарха и его частной инвестиционной компании "Базовый элемент".

Екатерина Воронина, подруга Дерипаски, была обвинена в даче ложных показаний властям США при попытке въезда в страну, чтобы родить ребенка, сообщает Financial Times.

"После несправедливого и неспровоцированного вторжения России в Украину я пообещал американскому народу, что министерство юстиции будет работать над тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто нарушает наши законы и угрожает нашей национальной безопасности", - заявил в четверг генеральный прокурор США Меррик Гарланд. - "Сегодняшние обвинения демонстрируют, что мы выполняем это обещание".

Дерипаска и 23 других российских олигарха и государственных чиновников в апреле 2018 года столкнулись с самыми жесткими мерами, введенными США в ответ на вторжение России в украинский Крым в 2014 году и предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года.

Олигарх тогда заявил, что эти обвинения являются безосновательными, и подал в суд на Управление по контролю за иностранными активами - подразделение Казначейства США, которое осуществляет надзор за санкционной политикой США. В прошлом году судья окружного суда США отклонил иск.

Власти США утверждают, что после введения санкций в 2018 году Дерипаска незаконно использовал финансовую систему страны, чтобы сохранить три элитных объекта недвижимости в стране. Шрики в 2019 году помогла организовать продажу калифорнийской музыкальной студии, принадлежавшей Дерипаске, через несколько подставных компаний, за что получила более $3 млн, которые она пыталась перевести на счет, принадлежащий одной из компаний олигарха, сообщает Минюст.

"Служа российскому государству и энергетическому сектору, Олег Дерипаска пытался обойти санкции США с помощью лжи и обмана, чтобы получить выгоду от американского образа жизни", - говорится в заявлении заместителя генерального прокурора США Лизы Монако.

"Но подставные компании и паутина лжи не защитят Дерипаску и его друзей от американских правоохранительных органов, как и не защитят других, кто поддерживает режим Путина", - сказала она.

Согласно обвинительному заключению, оба соратника якобы помогли Ворониной уехать из России в США в 2020 году, чтобы родить ребенка, который получил американское гражданство и чья фамилия была слегка подправлена, чтобы скрыть связь с олигархом. Шрики организовала выплаты на сумму около 300 000 долларов за уход за ребенком, медицинское обслуживание и другие услуги в США, сообщили в Минюсте.

По данным американских властей, трио в этом году предприняло неудачную попытку вернуть Воронину в США для рождения второго ребенка.

В период с 2018 по 2020 год Бардакова якобы поручила Шрики осуществить незаконные транзакции от имени Дерипаски, включая доставку пасхального подарка американской телеведущей и цветов бывшему члену парламента Канады.