Последнее обновление: 31.08.2022 17:35

США ограничили экспорт чипов для AI в Россию и Китай

Правительство США ограничило экспорт используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта (AI) чипов в Китай и Россию.

Под новые лицензионные ограничения попала продукция компании Nvidia. Министерство торговли США проинформировало чипмейкера о запрете поставок графических процессоров A100 и H100, разработанных для ускорения задач машинного обучения, в Россию и Китай.

В правительстве считают, что новые требования предотвратят риски использования указанной продукции в военных целях любой из стран, передает Reuters.

Министерство торговли США не сообщило, какие новые критерии оно установило для чипов AI, которые больше не могут поставляться в Китай, но отметило, что пересматривает свою политику и практику, связанные с Китаем, чтобы «не допустить попадания передовых технологий в чужие руки».

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