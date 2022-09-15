Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России вместо признания спонсором терроризма

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Конгрессом возможность введения против России ограничительных мер, которые были бы аналогичны оглашению ее государством-спонсором терроризма.

Об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Есть шаги, которые мы уже приняли, и шаги, которые мы можем предпринять и обсуждаем с Конгрессом, которые имели бы последствия, аналогичные тем, что предусмотрены законом о государствах-спонсорах терроризма, без нежелательных последствий", - подчеркнул он.

Представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в случае объявления России спонсором терроризма могут пострадать партнеры Вашингтона, а также будут затруднены поставки гуманитарной помощи в Украину.

"По нашему мнению, существуют более направленные подходы, которые мы могли бы применить для привлечения российской армии и руководства к ответственности", – объяснил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.