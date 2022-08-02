Под санкции США попали шесть российских миллиардеров из списка Forbes

США обновили санкционный список Минфина OFAC SDN, который предусматривает блокировку активов, изоляцию от долларовой системы, внеся в него шесть российских миллиардеров из списка Forbes.
В частности, в санкционный список включены:
бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (9 место в российском рейтинге Forbes-2022, состояние оценено в $11,1 млрд)
глава совдира ММК Виктор Рашников (18-е место в Forbes-2022, $6,6 млрд)
совладельцы «Фосагро» Андрей Григорьевич и Андрей Андреевич Гурьевы (24-е место, $4,8 млрд)
совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко (47-е место, $1,9 млрд)
бывший член совдира ТМК Дмитрий Пумпянский (в рейтинг 2022 года не попал, в 2021 году занял 62-е место).
Помимо этого в список внесли Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), передает РБК.
Минфин США разъяснил, что Гурьев, Мельниченко и Пономаренко не владеют 50% компаний «ФосАгро», «Еврохим» и аэропорт Шереметьево, соответственно, эти компании не подпадают под санкции.
Также под санкции попали руководители администраций на территориях, перешедших под российский контроль после начала операции на Украине: глава Мариуполя Константин Иващенко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его зам Кирилл Стремоусов.
В списке также глава совета директоров Национальной медиа группы, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, заместитель главы фонда фонда «Иннопрактика» телеведущая Наталья Попова.