США: Зеленский обязан быть на саммите G20 в случае участия Путина

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если туда приедет президент РФ Владимир Путин.

"Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку тот ведет войну против Украины", — говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома, передает Bloomberg.

Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

Издание отмечает, что настойчивое требование СНБ о том, чтобы Зеленский участвовал в саммите, оставляет открытой возможность того, что он бы мог присоединиться виртуально, а не присутствовать лично. Именно так было в июле, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дистанционно выступил на встрече министров иностранных дел G20.

Байден еще не сказал, поедет ли он на Бали для участия в саммите, хотя официальные лица США участвовали во встречах перед саммитом лидеров.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться.

Согласно заявлению президента Индонезии Джоко Видодо, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в саммите G20, который состоится на острове Бали в ноябре.

Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.

Президент Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.