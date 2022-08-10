Последнее обновление: 10.08.2022 09:27

Белый дом о взрывах в Крыму: Поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета

США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник.

На вопрос журналиста о "серии взрывов на российской авиационной базе в Крыму", и считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставил оружие, представитель Белого дома ответила, что "мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и своей территориальной целостности, как мы много раз говорили", передает VoA.

"Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы будем продолжать обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это - в центре нашего внимания", - сказала Карин Жан-Пьер.

Отвечая на уточняющий вопрос, она отметила: "Мы будем продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свою свободу, в их борьбе за свой суверенитет против брутального нападения со стороны России".

9 августа серия взрывов прогремела на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма рядос курортом Евпатория.

Минобороны Украины заявило, что "не может установить причину возгорания в Новофедоровке". Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов.

The New York Times со ссылкой на "высокопоставленного украинского военного" написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.

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