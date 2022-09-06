ГПК Беларуси запретил использование беспилотников в пограничной зоне

Госпогранкомитет Беларуси запретил использование беспилотников в пограничной зоне без разрешения.
По новым правилам, действующим с 24 августа 2022 года, при использовании дрона на режимной территории, вне зависимости от его массы, необходимо уведомлять ближайший территориальный орган пограничной службы. Ранее применение летательных аппаратов массой менее 1 кг не подлежало данной процедуре.
«Запрещено использование и (или) владение «беспилотником» в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы», - сказано в сообщении ведомства.
ГПК также отметил, что определенные виды беспилотников перед использованием в пределах пограничной зоны подлежат госрегистрации.
С начала года пограничниками зафиксировано 20 случаев нарушения погранрежима с использованием беспилотных летательных аппаратов.
В ведомстве напомнили, что в Беларуси помимо пограничной зоны действуют и другие запретные зоны для использования "беспилотников".