Боррель: Наличие шенгена не гарантирует россиянам въезд в Европу

Наличие шенгенской визы не является для россиян гарантией на въезд в страны Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Министры договорились, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы. Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может так случится, что вам откажут", - сказал Боррель на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики, политики безопасности и обороны, передает Интерфакс.

При этом глава европейской дипломатии вновь заявил, что страны ЕС "не могут полностью изолировать россиян от Европы".