Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

Пять стран ЕС могут принять национальные меры для ограничения въезда россиян

Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны выступили против такого запрета.

Вместе с тем, граничащие с Россией восточные страны ЕС заявили о готовности принять "национальные меры", чтобы сократить количество российских граждан, въезжающих в их страны и Шенгенскую зону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в совместном заявлении стран, которое видела Financial Times.

"До тех пор пока такие меры не будут введены на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность установления временных мер на национальном уровне для решения неизбежных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", – говорится в заявлении Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

"Это наша национальная компетенция согласно принципу национальной безопасности – решать вопросы въезда на нашу территорию", – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Около 700 тысяч россиян въехали в эти пять стран с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля. Большинство из них – туристы, которые используют пограничные страны в качестве ворот для поездки на отдых в западные страны ЕС.

"Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой общественной безопасности", - говорится в совместном заявлении пяти стран, в котором также подчеркивается необходимость сохранения "исключений для диссидентов, а также других гуманитарных случаев".

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