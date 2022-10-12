ЕС согласовал решение о непризнании загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины

Послы ЕС 12 октября согласовали мандат на переговоры с Европарламентом относительно решения о непринятии российских проездных документов, выданных на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Оно также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Российские документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины и Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

"Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности государств-членов ЕС", - прокомментировал Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.