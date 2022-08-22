Глава дипломатии ЕС назвал не лучшей идеей полный запрет на выдачу виз россиянам

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил против предложения запретить въезд россиянам в ЕС.

"Запретить въезд всем россиянам – не самая лучшая идея. Мы должны быть более избирательными", - сказал Боррель на пресс-конференции в Испании.

Он добавил, что ЕС не должен открывать свои двери для олигархов, но "есть много россиян, которые хотят убежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

Боррель сказал, что некоторые страны уже приняли ряд мер по запрету на выдачу виз, которые другие страны ЕС не собираются поддерживать, отметив, что лучше было бы сначала обсудить это на уровне ЕС.