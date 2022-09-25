Еврокомиссия обновит принципы визовой политики из-за бегущих от мобилизации россиян

Послы ЕС в понедельник договорились поручить Еврокомиссии обновить руководящие принципы визовой политики в отношении России, учитывая большое количество россиян, которые пытаются убежать от мобилизации.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Послы ЕС встретились в понедельник утром, чтобы обсудить скоординированный подход к россиянам, которые спасаются от мобилизации, отметил журналист в своем Twitter.

Они договорились поручить Еврокомиссии обновить руководящие принципы визовой политики в отношении России с учетом национальной безопасности государств-членов.