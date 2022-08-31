Власти Беларуси обвиняют Яну Пинчук по трем статьям УК

Проживающая в Санкт-Петербурге беларуска Яна Пинчук 1 сентября 2022 года «передана на территорию Республики Беларусь», сообщила Генпрокуратура РБ.

Белорусские власти обвиняют Яну Пинчук по следующим статьям УК:

ч.3 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц)

ч.3 ст.361 (публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, осуществлению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь;

ч.1 и ч.2 ст.361-1 (создание экстремистского формирования, руководство таким формированием).

«…обвиняемая с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года в группе с иными лицами с целью возбуждения социальной вражды и розни создала в мессенджере Telegram канал с названием «Витебск 97 %», информационная продукция которого решением суда признана экстремистскими материалами. Непосредственно администрируя названный ресурс, Пинчук публично призывала к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - сказано в сообщении ведомства.