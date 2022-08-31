Лукашенко увидел ростки фашизма в Украине и назвал Обаму крайним националистом

Лукашенко заявил, что причиной российского военного вторжения в Украину стали возможные ростки фашизма в будущем.

Отвечая на вопрос «Так что же такое денацификация», Лукашенко умудрился назвать первого темнокожего президента США Барака Обаму крайним националистом. Впрочем, себя он тоже причисляет к националистам.

«Если послушать меня, Путина, русских или беларусов, мы националисты. Во, Марзалюк – националист, раньше был больше, сейчас – меньше. Ну сейчас я уже чуть-чуть больше в силу своего положения больше националист. Это нормально, ребята. Националист – это тот, который радеет за свое, за суверенитет, независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее. Я – «за !», - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос.

«Нацист- это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других. Могу назвать пример – Барак Обама. Хорошие были с ним отношения. Он был крайним националистом. Не могу сказать, что он там нацменом был, нацистом, но он допускал унижение, я помню, с Путиным обсуждали, в том числе и нас, русских и так далее. «Мы исключительная нация». Вот, о чем был разговор. Но уже крайние нацисты – это те, которые оскорбляли, унижали и так далее и тому подобное», - продолжил пенсионер.

«Фашизм, нас учили тогда, в те времена, - крайняя форма проявления национализма, нацизма. Это когда уже берут в руки оружие. Это уже фашисты. Вот я это так себе оцениваю. А денацификация, вот как сейчас говорят, оно пошло накануне специальной военной операции в Украине, - это пресечение этого фашизма в будущем и нацизма в настоящем, к чему Украина подошла. А сей час уже можно сказать, что появились ростки, поползновения фашизма в Украине, когда берут оружие, «бейте, режьте русских, отрезайте им то, отрезайте это», ролики снимают…»