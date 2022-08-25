Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Лукашенко: Белорусская авиация уже способна нести ядерное оружие

Белорусская авиация уже переоборудована и способна нести ядерное оружие, заявил сегодня Лукашенко, комментируя действия США в рамках военной операции "Атлантическая решимость".

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», - заявил сегодня Лукашенко.

"Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем. Я не угрожаю никому. Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними. Должен честно сказать, что на настоящий момент (все-таки не все же безумцы в Польше: если Дуда подвинулся мозгами, то военные не дураки, они же понимают, какой может быть ответ) они не нагнетают обстановку на границе», - продолжил он.

«Построили эту стену - сейчас увидели, что никакой защиты от мигрантов. Мигрантам для того, чтобы преодолеть стену, надо три минуты. Зачем деньги вложили? Правильно, когда-то говорили: пилили. Что-то в карман складывали, за какие-то деньги строили стену. Пустая затея. Но военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси - ответ будет мгновенным", - пригрозил Лукашенко.

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