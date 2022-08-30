Лукашенко похвалил себя за сохранение коммунистической партии

Лукашенко похвалил себя за сохранение и приумножение доставшихся в наследство от СССР компартии и профсоюзов, назвав эти организации скрепами гражданского общества синеокой.

«Время показало, что правильно делали. Нам удалось сохранить и профсоюзы. И коммунистическую партию, против которой воевали все, и прежде всего в Российской Федерации. Но я-то видел, что эта война против компартии в России была в основном основана на личностных предпочтениях первого Президента России. Мы были в добрых отношениях. И я полностью владел ситуацией. И понимал, что нам этим путем идти не надо. И как показала жизнь, у нас компартия никогда не была врагом и противником тех процессов, которые мы проводим в Беларуси», - заявил сегодня Лукашенко.

«Мы воссоздали ведущую молодежную организацию - теперь это БРСМ, пионерию, Белорусский союз женщин, объединение ветеранов и так далее», - добавил он.

По его мнению, существование этих организаций указывает на то, что в Беларуси «фактически сложилось гражданское общество».

"Они (перечисленные организации – ред.) являются основными опорами нашего гражданского общества. Это надежные опоры нашего государства. Тот капитал, который достался нам от Советского Союза. Мы его рачительно сохранили и приумножили", - заключил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси, в отличие от БССР, складывается уже не однопартийная, а более сложная конфигурация взаимодействия государства и гражданского общества.

«У нас прекрасная есть организация - Всебелорусское народное собрание. Там будут представлены и политические партии, и гражданское общество. ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться. Ушли влево, вправо - партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках. Это как предложение в законопроект. Мы с вами это обсудим, и если это приемлемо, это будет хорошая дорожная карта для, допустим, министра юстиции", - обозначил Лукашенко недалекое будущее отдельно взятой страны в центре Европы.

«В противном случае, страну опять одни будут тянуть на запад, другие - на восток, третьи - на юг или север. Мы будем телепаться, относительно небольшая страна с небольшим населением, и не будем знать, куда нам идти. И вообще можем пойти в обратную сторону. Поэтому генеральная линия. Да, не одна партия, несколько, но придерживайтесь вот этого курса. Вы можете более либеральными быть, а вы более консервативными, пожалуйста, но курс должен быть определен. Это просто мои размышления»…