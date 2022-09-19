Лукашенко подключил Совбез к информационной пропаганде

Лукашенко заявил, что администрация президента не дорабатывает в сфере информационной безопасности, и подключил к этому к этому вопросу Совбез.

"Правильно Вы поднимаете вопрос информационной безопасности. Вопрос вопросов. Сейчас идет война прежде всего в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все - от журналиста до президента. Война войной. Информационная война - это очень опасно в современном мире. Начиная, опять же, от газеты-районки и прочей какой-то частной газеты и заканчивая интернетом. Везде должны активно работать", - заявил Лукашенко на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем.

"Скажу откровенно, администрация президента немножко в этом плане не вытягивает, не дорабатывает. Особенно по серьезным направлениям. Я абсолютно согласен с вашим предложением, что Госсекретариат к этому должен быть подключен", - принял решение Лукашенко.

Вместе с тем, он предупредил Вольфовича от использования фейков в информационной войне.

"Нам этим путем идти не надо. Не надо нам фейки. Надо показывать реальную действительность. В конце концов это побеждает. Фейк - это на день, на два. А потом все это развеется. Поэтому не надо фейков. Не надо давать ложную неправильную информацию. Надо делать все достойно, красиво, чтобы потом не оправдываться", - поручил Лукашенко.