Лукашенко предложил Европе выбор: или с Беларусью и Россией, или ядерный пепел

Будущее Европы определяет незамысловатый выбор: либо сотрудничество с Беларусью и Россией, либо превращение в ядерный пепел, заявил сегодня Лукашенко.

"Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать - и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся. Поэтому будущее Европы с нами, если они хотят жить, а не превратиться в ядерный пепел", - сказал он.

По мнению пенсионера, в любом случае эпоха изобилия в Европе уже завершается.

"Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку", - заявил Лукашенко, утверждая, что Россия раньше продавала Германии и другим в ЕС газ на 50% дешевле, чем могла бы.

«Соответственно ФРГ и другие страны процветали за счет этого. Сейчас дурница закончилась. Более того, вложились прилично в эту украинскую авантюру. Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег - это сейчас все вылазит. Поэтому проблем много и изобилия у них, действительно, больше не будет. Надо раздеваться, напрягаться и работать", - посоветовал он.

Он считает, что в обозримом будущем мир в целом станет другим: "это мы увидим в ближайшие годы. Идет переформатирование мира".

И назвал мечтой США недавние заявления в Польше о роспуске Евросоюза.

"Это мечта Америки. Конфликт Европы и Америки начался тогда, когда появилась альтернативная валюта - евро. Поэтому все только начинается", - заключил Лукашенко.