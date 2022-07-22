Лукашенко: Если надо, подпишу указ о признании Л/ДНР

Лукашенко в интервью France Press заявил, что де-факто признал образования «Л/ДНР» и аннексию Крыма и при необходимости готов подписать указ.

"…де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк, потому что мы с ними сотрудничаем. Надо ? Признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно. Точно так, как говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" ... Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым", – сказал Лукашенко.

Террористические образования "ЛНР" и "ДНР" признали Россия, непризнанные и поддерживаемые РФ "Абхазия" и "Южная Осетия", а также Сирия и Северная Корея.