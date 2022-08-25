Последнее обновление: 25.08.2022 11:59

Правительство Беларуси установило правила подвоза школьников к месту учебы

Правительство Беларуси постановлением № 540 от 23 августа 2022 года утвердило порядок организации бесплатной перевозки школьников к месту учебы.

Согласно документу, обучающихся, проживающих в сельских населенных пунктах, к государственным детсадам, школам, учреждениям специального образования, за исключением спецшколы-интерната, и обратно, будут подвозить бесплатно.

«Кодексом об образовании установлено, что местные исполнительные и распорядительные органы организуют бесплатный подвоз обучающихся, проживающих в сельских населенных пунктах, к государственным детсадам, школам, учреждениям специального образования, за исключением спецшколы-интерната, и обратно в случае отсутствия подходящего учреждения образования по месту жительства или непредоставления в нем места - при отсутствии регулярного транспортного сообщения», - говорится в комментарии Минобразования Беларуси.

Кроме того, специально оборудованный школьный автобус приедет за детьми с особенностями психофизического развития, обучающихся в государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также за детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием).

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.



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