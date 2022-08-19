Последнее обновление: 19.08.2022 16:58

Житель Зельвенского района приговорен к 4,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко

Гродненский областной суд приговорил 35-летнего жителя Зельвенского района Сергея Кириковича к 4,5 годам колонии строгого режима за публичное оскорбление и угрозы расправы в отношении Лукашенко.

«… в период с ноября 2020 года по январь 2022 года разместил в сообществах социальной сети «ВКонтакте» сообщения, содержащие оскорбления и угрозы применения насилия в отношении главы государства. В феврале 2022 года в сети Интернет он разместил сообщения, направленные на возбуждение национальной и иной социальной вражды и розни в отношении российских военнослужащих», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Беларуси.

Суд признал его виновным по трем статьям УК РБ: ч. 2 ст.366 (Насилие или угроза его применения в отношении должностного лица), ч. 1 ст. 368 (Оскорбление Лукашенко), ч. 1 ст. 130 (Возбуждение расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или вражды).

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование